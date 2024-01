Corruzione | l' Italia resta stabile al 42° posto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - L'conferma il punteggio di 56 dell'Indice di Percezione della(CPI), elaborato da Transparency International per l'anno 2023 che colloca il nostro Paese al 42nella classifica globale dei 180 Paesi presi in esame e, inoltre, conferma l'al 17tra i 27 dell'Unione Europea. "Il consolidamento del punteggio del nostro Paese nel CPI 2023 conferma l'nel gruppo dei Paesi europei piu' impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla. Un risultato che è anche frutto dell'applicazione di alcune misure normative adottate in materia di whistleblowing e di appalti pubblici", ha dichiarato Michele Calleri, Presidente di Transparency International. L'Indice di Percezione della ...