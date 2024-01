Corruzione | Italia al 42esimo posto | “La promozione della legalità è sempre più urgente”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’conferma il punteggio di 56 dell’Indice di Percezione(CPI), elaborato da Transparency International per l’anno 2023. Il Bel Paese, così, resta alnella classifica globale dei 180 Paesi presi in esame. Tra i 27 Stati membri dell’Unione Europea, invece, rimane al 17. Questo parametro misura la percezionenel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”. Nel complesso, il Cpi 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell’affrontare questa problematica. Quelli meno corrotti ...