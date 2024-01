Corrado Govoni | l’eterno fanciullo amante della natura

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nato il 29 ottobre 1884 in provincia di Ferrara,è stato un autore dallo stile eclettico e sperimentale che dopo una prima esperienza poetica crepuscolare, decide di aderire al futurismo per poi staccarsene e ritornare alle origini del suo stile letterario. Lavora nell’azienda di famiglia quando, fin da ragazzo, si accorge di avere una propensione pulsante verso la poesia;, infatti, esordisce giovanissimo nel mondoletteratura. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

