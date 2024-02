Coppa d' Asia | l' Arabia Saudita di Mancini ko ai rigori

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - L'di Robertoesce ai quarti di finale dellad'per mano della Corea del Sud di Jurgen Klinsman, vincente aiper 5-3. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 grazie alle reti di Radif e Cho Gue-Sung. Decisivi gli errori dal dischetto, per gli uomini dell'ex ct azzurro, di Al Najei e Ghareeb. La Corea del Sud affronterà l'Australia per un posto in semifinale.