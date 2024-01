Coppa d’Asia | Arabia Saudita eliminata | il gesto di Mancini scatena il caos | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Giornata amara per Robertoin: l’è fuori dalla competizione. Vittoria della Corea del Sud nel match degli ottavi di finale con il punteggio di 5-3 dopo i calci di rigore. Vantaggio firmato da Radif a inizio ripresa, poi il pareggio della Corea al nono minuto di recupero con l’attaccante Cho Gue-sung. Nei supplementari non ci sono state reti. Ai calci di rigore il protagonista è stato il portiere sudcoreano Cho Hyun-woo, che ha parato i tiri dal dischetto di Al-Najei e di Ghareeb. A quel puntoè andato via, verso gli spogliatoi e non ha voluto assistere al penalty decisivo per la Corea, realizzato da Hwang Hee-chan,ndo tantissime reazioni. Robertoleft before the end of the penalty shoot out… ...