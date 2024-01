Coppa d’Asia | aggredito l’allenatore Jesus Casas Garcia | espulsi i giornalisti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un brutto episodio si è verificato inin occasione della partita degli ottavi di finale tra Iraq e Giordania. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-3. La Confederazione Asiatica di Football ha espulso un un gruppo diche ieri hafisicamentedell’Iraq,. Nel conferenza post-partita alcuniiracheni avrebbero insultato e spintonato il tecnico spagnolo prima di essere scortati dalla sicurezza. “L’Afc condanna fermamente qualsiasi tipo di comportamento indisciplinato e aggressivo e adotta una posizione di tolleranza zero contro tali azioni”, ha detto l’organo di governo per il calcio asiatico. La direzione di gara dell’arbitro è stato messa in dubbio per la decisione ...