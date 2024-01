Controllo straordinario a Caivano | indentificate 157 persone

(Di martedì 30 gennaio 2024)in particolare nel Parco Verde. Controllati 120 veicoli, elevate sanzioni Il 27 gennaio scorso, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un serviziodidel territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Nel corso del servizio sono state identificate centocinquantasette, controllati centoventi veicoli, di cui uno sottoposto a fermo ed uno a sequestro amministrativo e contestate cinque violazioni del Codice della Strada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web ...

E' quanto dichiarano gli assessori regionali Carlo Marzi e Marco Carrel al termine di un incontro con il commissario straordinario per la Psa ...e il mondo venatorio per continuare il lavoro di ..."Il terzo turno è un servizio straordinario per ampliare il controllo sul territorio, viene fatto un solo giorno alla settimana - dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Saverio Cucinotta ...I carabinieri di Comacchio hanno effettuato un controllo straordinario del territorio per reprimere reati legati alla sicurezza sul lavoro, alle norme igienico-sanitarie e ai furti in abitazione. Sono ...