Controllo delle nutrie Gli operatori useranno anche le carabine | Proteggiamo i fiumi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sono 20 anni che la Provincia porta avanti un piano di contenimento. Ma certo, dopo quello che è successo a maggio la lotta contro questi animali appare più importante: e così in questi giorni è partito un corso di formazione con prove pratiche al poligono di tiro di Ravenna. È riservato aspecializzati che, dopo avervi preso parte e in accordo con la Provincia, potranno dare la caccia ai roditoriusando le. Si tratta di una possibilità già adottata nel Ferrarese. "La Regione lo prevede come piano speciale – dice Lorenza Mazzotti, comandante della polizia provinciale di Ravenna –, è un’attività eccezionale sperimentale che può essere svolta. Dopo l’alluvione abbiamo attivato questo percorso, poi approvato dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in ...