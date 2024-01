Controlli della Forestale | sequestrato un capannone a Poggiomarino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleodi Roccarainola, del Gruppo Carabinieridi Napoli, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, hanno posto sotto sequestro, a, unindustriale di circa 400 metri quadri, all’interno del quale era stata allestita un’attività artigianale con diverse attrezzature industriali. L’attività si è svolta nel comune diin provincia di Napoli. I sigilli sono stati apposti a seguito delle verifiche presso l’ufficio tecnico del Comune. Per le irregolarità riscontrate in materia edilizia e ambientale da parte dell’attività artigianale, sono state denunciate tre persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

