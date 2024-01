Contributi Colf e badanti 2024 | le tabelle dei nuovi importi da versare

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’ arrivata la circolare Inps che mette nero su bianco idache prendono in considerazione le percentuali di rivalutazione Istat definitiva 2022 e provvisoria 2023 per l’aumento del costo della vita. Nel documento si può visualizzare la tabella completa con l’importo del contributo orario dain relazi0ne alla retribuzione oraria stabilita per il lavoratore domestico da gennaio a dicembrecon contributo addizionale e senza. Si tratta ovviamente sia della parte dovuta dal collaboratore sia di quella dovuta dal datore di lavoro (le famiglie che assumono). ...

Colf e badanti, aumentano stipendio e (di conseguenza) i contributi da versare all'Inps. Ecco tutte le tabelle sui costi aggiornati al 2024.Sono in aumento i contributi per colf e badanti, con importi aggiornati dall'Inps per l'anno 2024. L'Istituto di previdenza ha comunicato i nuovi importi in una nuova circolare nella giornata del 29 g