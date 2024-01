Contratto medici | Ciarambino | “Risorse dirottate al Nord”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Come rappresentante della Campania non posso tacere dinanzi a quanto accaduto in sede di rinnovo delcollettivo dei. Leper riconoscere ulteriori incrementi stipendiali ai sanitari sono state infatti suddivise tra le varie regioni contravvenendo ai criteri di riparto che la Conferenza Stato-Regioni aveva fissato, che già sono penalizzanti per la nostra Regione, definendo nuovi criteri e sottraendo in tal modo circa 4 milioni all’anno che sarebbero spettati aidella Campania. Per questo ho scritto al Presidente De Luca chiedendogli la massima attenzione su una vicenda che si configura come un vero e proprio scippo, l’ennesimo, ai danni della nostra sanità”. Lo dice Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e ...

A partire da domani (31 gennaio) si concluderanno gli incarichi di medico di famiglia per il dottor Pier Lorenzo Dal Torrione, con ambulatorio a Seravezza, e per il dottor Attilio Farnesi, con ...12:25 - ANCHE BARIDO AL JMEDICAL - Anche Francisco Barido è al JMedical per fare le visite mediche con la Juventus. Il ragazzo arriva a parametro zero dal Boca e ...Gli aumenti in busta paga in media saranno del 5,78% rispetto all’ultima stagione dei rinnovi. Cira 190 euro in media. 8 miliardi serviranno solo per i contratti dei dipendenti statali ...