“Conte-Milan? Dico sì e vi spiego perché” C’è anche una curiosità

Antonio Conte è seguito da Milan , Roma e Napoli ma i rossoneri avrebbero la precedenza per il dopo Pioli. Nel suo consueto editoriale per ... (napolipiu)

Milan, arrivano sempre più conferme in merito al prossimo allenatore rossonero. E con un’altra esclusiva, noi di Calcio Style raccontiamo qui di seguito ...Antonio Conte ad un passo dal ritorno in Serie A: ci sarebbe già l'accordo totale con la big per l'arrivo del tecnico il prossimo anno ...Calciomercato Napoli - La stagione del Milan, tra continui sali e scendi, è sempre in evoluzione, in questo momento nella sessione invernale del calciomercato e con i rossoneri che si apprestano a pre ...