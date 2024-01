Conte e Prodi | «fuoco amico» su Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un consiglio per. Si appenda sulla parete del suo ufficio, quella davanti alla scrivania, in bella vista, un poster con il seguente proverbio: «Dagli amici mi guardi iddio che dai nemici mi guardo io». Si perché nelle ultime 24 ore la segretaria del Partito Democratico è stata colpita da due siluri lanciati non dai sommergibili del centrodestra ma da quelli amici della sinistra e persino da colui che si definisce il «nonno» del Pd, Romano. Partiamo con la decisione di Giuseppedi non appoggiare la protesta contro la presunta occupazione della Rai (tra l’altro organizzata nel pieno della settimana di Sanremo, cioè nei sette giorni dell’anno in cui la tv pubblica è vista ed amata dagli italiani…) organizzata dai «dem». Opposizione quindi spaccata, altro che Campo Largo, il tutto tra l’altro con ...