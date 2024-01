Conte al Milan | niente di concreto per l’ex Inter C’è la smentita | il punto

Conte al Milan, accordo totale e intesa con Ibrahimovic: le ultime L’obiettivo in campionato, come noto e come ammesso dallo stesso allenatore, resta quello di arrivare tra le prime quattro, di cui è ...Calciomercato Napoli - La stagione del Milan, tra continui sali e scendi, è sempre in evoluzione, in questo momento nella sessione invernale del calciomercato e con i rossoneri che si apprestano a pre ...Antonio Conte è pronto a tornare in Serie A per l'inizio della prossima stagione: ha già stretto la mano ai dirigenti, c'è anche l'annuncio.