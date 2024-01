Conte a Schlein | “Fra il M5s e voi non pregiudizi ma ostacoli da rimuovere”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 30 gennaio 2024) ROMA – “Da parte nostra e spero valga anche per il Pd, non ho ragione di credere il contrario, non c’è nessun atteggiamentoale ma ci sono deglimolto spesso daper costruire progetti solidi e coerenti”. Così il presidente del M5S Giuseppesui rapporti con i Dem, intervenendo alla presentazione del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Da Letta appello all’unità della politicaalle prese con la novitàcerca un “piano B”sfida: “In gioco la leadership del campo progressista”: “? Non facciamo il gioco degli incontri. Bisogna fare passo per passo” Sondaggi ...