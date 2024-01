Congedo parentale | arriva una nuova mensilità

La docente, che si trova in interdizione post partum in seguito all'affido di un neonato, potrà poi fruire del congedo parentale ? L'articolo Docenti ... (orizzontescuola)

La Manovra 2024 ha introdotto un mese extra di indennizzo all’80%, solo per il 2024, per il congedo parentale. Ossia, nel 2024 i genitori possono beneficiare di 9 mesi di congedo parentale ...Congedo parentale 2024, raddoppiano i mesi retribuiti all'80%. Per i neogenitori con un lavoro dipendente sarà più conveniente utilizzarlo: da questo anno, infatti, coloro ...Bonus 2024 per le famiglie italiane: non solo assegno unico, tutto quello che c'è da sapere sulle agevolazioni fiscali disponibili. Ma affrettati!