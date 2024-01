Congedi parentali | la novità 2024 | un mese in più indennizzato all’80% e chi ha diritto

(Di martedì 30 gennaio 2024) La misura è pensata per aiutare le mamme e i papà lavoratori posto che la natalità in Italia è in calo da anni: nel 2023 si contano meno di 400mila nati. Ecco cosa sapere

La misura è pensata per aiutare le mamme e i papà lavoratori posto che la natalità in Italia è in calo da anni: nel 2023 si contano meno di 400mila ... (corriere)

Tra le misure introdotte con la legge di bilancio 2024 ci sono: decontribuzione in favore delle lavoratrici madri (con almeno due figli), allungamento del congedo (un mese in più retribuito all’80%), ..."Il punto di questo convegno è comunicare la maternità e la genitorialità in maniera più attrattiva: non soltanto la famiglia come luogo negativo che opprime le persone, la natalità come una questione ...Congedo parentale 2024, raddoppiano i mesi retribuiti all'80%. Per i neogenitori con un lavoro dipendente sarà più conveniente utilizzarlo: da questo anno, infatti, coloro che finiscono il periodo di ...