Condannato in Belgio | rintracciato a Casal di Principe

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoe arrestato dalla Polizia di Stato adi, nel Casertano, un 34ennea tre anni di reclusione inper reati contro il patrimonio. L’uomo è stato individuato grazie alle indagini della Squadra Mobile di Caserta sulla base del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria dello scorso novembre; il 34enne era in una casa di cura e custodia, dove stava scontando una misura di sicurezza. L’arresto eseguito dalla Polizia di Stato è stato convalidato e il 34enne è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Napoli per l’avvio delle procedure di estradizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 34 anni, in quanto condannato a 3 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. La Squadra Mobile, in esecuzione di un mandato di arresto ...Chi è Aurora Ruffino, il volto di Maria Josè del Belgio ne La Lunga Notte - La Caduta del Duce Tutto su carriera e vita privata dell'attrice ...In dubbio anche lo stato di salute dei 17 alberi “condannati a morte”: “non sono pericolosi ...sostenibilità e chiediamo al Comune di farlo riguardo al caso di corso Belgio. L’abbattimento è da ...