Concorso straordinario docenti | 6 LIVE per superare lo scritto | giorno 30 gennaio replichiamo la lezione n 1 sulla didattica inclusiva

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15 dicembre 2023 con l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell’autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 – Anno scolastico 2023/2024. Il DPCM è stato registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023. L'articolo .

Dunque, per quanto riguarda la seconda tipologia, questi percorsi saranno specifici per docenti con esperienza e per i vincitori del concorso straordinario bis. Per il 2024/25, i percorsi saranno ...Ed è sempre un’occasione straordinaria per i nostri studenti e docenti partecipare ...nostro ex studente eccellente ed oggi Campione del Mondo di pasticceria. E l’edizione 2024 del Concorso Giovani ...Il Concorso quest’anno taglia il traguardo della XXI edizione ...Loro caratteristica comune è quella di essere giovani musicisti talentuosi e straordinariamente bravi dal punto di vista della tecnica ...