Concordato preventivo | all’Agenzia delle entrate sarà richiesto uno sforzo di trasparenza

“La legge delega sul fisco ha un problema con la riforma del concordato biennale preventivo per i lavoratori autonomi: le tasse saranno pagate in maniera indipendente dai redditi veri, lo faranno solo ...Armando è inoltre esperto nella gestione di procedure di concordato (sia preventivo che fallimentare), nell’utilizzo di strumenti di composizione della crisi d’impresa, di ristrutturazioni aziendali e ...Il concordato preventivo biennale è parte della riforma fiscale voluta dal governo Meloni: ma vediamo come funziona e come cambiano le tasse ...