Concessioni spiagge ‘Ricorso contro il Comune’

ANCONA Summit molto partecipato ieri mattina sulla questione delle concessioni balneari in Regione. Il terzo in poco più di un mese. La riunione, presieduta dagli assessori Goffredo ...dicendo che è urgente intervenire sulle concessioni delle spiagge ai balneari. Nella legge sulla Concorrenza il centrodestra ha di nuovo rimandato la questione, ma tra pochi giorni scatterà una nuova ...Prima sembravano una soluzione efficace per prolungare di un anno le concessioni. Adesso vengono portate in tribunale per essere annullate. Le delibere con cui i Comuni a dicembre hanno allungato sono ...