Commando armato fa saltare in aria camion e ruba 4 milioni dal caveau | 6 arresti e 23 indagati

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sei persone arrestate e 23 indagate è il bilancio col quale le squadre mobili delle Questure di Chieti e Foggia e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine hanno concluso l’operazione legata alla rapina da 4di euro avvenuta nel marzo del 2022 ai danni dell‘Istituto di Vigilanza Ivri-Sicuritalia di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Le persone coinvolte devono rispondere a vario titolo di rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, simulazione di reato tutti aggravati dal metodo mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sei arrestati era stata emessa dal Gip dell’Aquila, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia dell’Aquila. Allo stesso modo era stato emesso un decreto di perquisizione a carico di 23 persone, tutte indagate ...

