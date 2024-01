“Com’è vestita per l’ultimo viaggio” Sandra Milo | “bella | elegante e luminosa” fino alla fine | così voleva

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Addio. L’attrice e musa di Federico Fellini si è spenta a 90 anni nella sua abitazione, come svelato dai figli nell’annuncio che ha rattristato l’Italia intera. “Oggi (ieri, 29 gennaio 2024, ndr) alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto., circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”. I funerali saranno celebrati mercoledì 31gennaio a Roma, nella chiesa degli artisti, mentre la camera ardente resterà aperta martedì 30 gennaio, dalle 10 alle 19.30, nella Sala della Protomoteca al Campidoglio.scomparsa diè ...