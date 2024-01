Come risponderemo all' Iran Medio Oriente | la minaccia degli Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) L'uccisione di tre militari americani nell'attacco di domenica alla base Usa in Giordania da parte di gruppi filoiani, mette Joe Biden, che ha di nuovo promesso una risposta, in una pericolosa posizione politica, dovendo trovare un equilibrio tra il rischio, contro il quale gli Usa sono impegnati dal 7 ottobre scorso, di un ulteriore allargamento del conflitto Israele-Hamas. E quello di mostrare la «debolezza» nei confronti di, di cui l'accusano repubblicani e, soprattutto, Donald Trump in vista del loro nuovo, sempre più probabile, duello elettorale a novembre. «Non vogliamo un'altra guerra, non vogliamo l'escalation ma faremo assolutamente quello che è necessario per proteggerci, continuare la missione e rispondere in modo appropriato a questi attacchi», così, riferendosi anche ai 160 attacchi contro strutture Usa in Siria registrati dallo ...