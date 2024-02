Come funziona e a che serve FiloBot | il robot rampicante dell’IIT di Genova

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sviluppato dall’Istituto italiano di Tecnologia, è in grado di muoversi da solo e anche di ricostruire il suo corpo in autonomia. Potrà aiutarci nell’esplorazione e nel monitoraggio ambientale

Sono associazioni che si costituiscono per condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili . Ecco come funzionano i sostegni dedicati (wired)

Milano – La segretaria di un medico di base di Milano è stata arrestata, nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri del Nas, per “cessione di ... (ilgiorno)

Abbiamo messo alla prova (su strada e in pista) la nuova sportiva di Suzuki realizzata sulla base tecnica della sorella GSX-8S. Con la nuda condivide motore e telaio, ma si distingue per una carenatur ...«La cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette. Lì mi sento a casa. Sto bene lì, ho una vita ...Con grandi squilli di tromba è arrivato il superamento obbligatorio della Maggior Tutela nell’energia. E c’è già chi parla di grandi risparmi in bolletta. Vediamo ...