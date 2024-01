Coltivare il futuro | nasce la prima Beeco Farm a Taranto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 30 gennaio 2024). L’agricoltura del terzo millennio si orienta sempre più verso il miglioramento della propria efficienza e la crescita della sostenibilità per poter affrontare i cambiamenti del, come clima e sicurezza, sia alimentare che idrica. Un percorso che porta all’Agrifood-tech, cioè alla creazione, manutenzione e miglioramento di infrastrutture digitali. L’ obiettivo è massimizzare il rendimento delle produzioni, mantenere alta la qualità dei prodotti, ridurre sprechi e impatto ambientale, garantire tracciabilità dei prodotti e certificare quelli Made in Italy. All’interno di questa macroarea si inserisce il convegno: “ILIL LABORATORIO”, promosso da Urban Labs , che si terrà giovedì 1 febbraio 2024 dalle ore 9.00 ...