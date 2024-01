Colpi al collo con un coccio di bottiglia | arrestato 27enne

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hannoper tentato omicidio undi origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio italiano. Il giovane aveva appenato alun 37enne incensurato nato in Pakistan ma residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli. Utilizzando undi, ilavrebbe ripetutamenteto la vittima al. Trasportato al Pellegrini il 37enne è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Dinamica e motivazioni ancora sconosciute. L’è stato portato in carcere. Sequestrato ilaffilato, trovato ancora nelle disponibilità del ...

Fontana di Trevi è stata teatro di un’aggressione qualche sera fa che poteva avere conseguenze più serie se non fosse stato per l’intervento degli ... (ilcorrieredellacitta)

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato omicidio un 27enne di origini gambiane, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano. (ANSA) ...Quattro mesi vissuti a rotta di collo, con 27 vittorie su 29 partite e progressi in molti aspetti del gioco. Ora però Sinner insegue la numero uno mondiale.State cercando un dispositivo per massaggi rilassanti Non lasciatevi sfuggire l'occasione su Amazon per la pistola massaggiante ALDOM, attualmente in offerta con uno sconto del 62%!