Colpaccio Under 16 | espugnata Trigoria | a segno Di Salvatore

(Di martedì 30 gennaio 2024) Exploit storico per gli16 dell’Ascoli che sono riusciti ad espugnaredi misura per 1-0. La formazione di Monaco ha battuto in trasferta la Roma conquistando il successo su un campo che nel corso degli anni aveva prodotto soltanto dolori. A siglare il gol vittoria è stato il bianconero Di, ma a gioire è stata tutta la squadra per l’encomiabile prova offerta. Brutta sconfitta invece quella scaturita per l’17 sullo stesso campo. I ragazzi di Gigi Giorgi le hanno prese di santa ragione finendo in ginocchio per 5-1. Primo tempo drammatico quello che ha visto i giallorossi surclassare il Picchio con la tripletta di Morucci arricchita dalle reti di Coletta e Arduini. Inutile la rete della bandiera di Calvaresi. Nel prossimo fine settimana gliresteranno fermi per poi ...

IL PUNTO SULLA 17^ GIORNATA - Grandissime vittorie per Rivarolese e Chieri che battono e raggiungono in vetta alla classifica Lascaris e Derthona, continuano ad entusiasmare Ivrea e Città di Cossato, ...Manita anche per i blaugrana sul campo della Samagor, doppiette per Ivziku e Cavallini. In chiave salvezza colpaccio del Tor Sapienza che, all'Alberini, ne fa cinque al Fondi in lotta per i play off.E' lui l'under che va a sostituire, nel reparto e in termini numerici ...non solo per la difesa perchè non è escluso un colpaccio finale. Difensore classe 2004 di proprietà della Fermana, squadra ...