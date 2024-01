Colle Aperto | via ai lavori per il rifacimento degli spazi pedonali

lavori in corso lunedì mattina per il rifacimento dei percorsi pedonali di largo Colle Aperto , tra la Torre di Adalberto e il Seminario. Un ... (bergamonews)

Giovedì 1 febbraio Leo Gullotta e Fabio Grossi porteranno in scena lo spettacolo dal titolo “ In ogni vita la pioggia deve cadere “, un’intima riflessione sulla resilienza che sfida gli stereotipi, ...CITTÀ ALTA. Intervento tra la Torre di Adalberto e il Seminario. Ecco i provvedimenti viabilistici.Lavori in corso lunedì mattina per il rifacimento dei percorsi pedonali di largo Colle Aperto, tra la Torre di Adalberto e il Seminario ...