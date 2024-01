Colf e badanti | quanto si paga nel 2024? Stipendi | contributi Inps e nuove regole | le tabelle dei costi

Preoccupazione per le famiglie italiane : con l’inflazione alle stelle, aumentano i costi anche per tenere colf e badanti in casa. Il 2024 porterà ... (ilcorrieredellacitta)

Per le retribuzioni fino a 1.923 euro mensili, la percentuale del taglio del cuneo fiscale risulta pari al 7%. Si riduce di un punto fino a 2.692 euro al mese. In tutti e due i casi l’esonero va ...Il canone Rai è stato tagliato da 90 a 70 euro, ma continua a rimanere nella bolletta. Come evitare di pagarlo ...Aumenta l'importo dei contributi INPS dovuti dai lavoratori domestici nel 2024. L'INPS ha pubblicato le tabelle con importi e coefficienti per il calcolo delle somme per colf e badanti - Leggi e prass ...