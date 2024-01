Cocciaretto-Stefanini oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Linz 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) Elisabettase la vedrà contro Lucrezianel primo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. La marchigiana torna in campo dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open e dovrà subito vedersela in un derby con la compagna di Billie Jean King Cup. Un match che vede “Coccia” certamente partire con i favori del pronostico, ma la toscana è reduce da un ottimo torneo di qualificazione, dove è riuscita a sconfiggere all’ultimo turno l’iberica Bassols Ribera che è una giocatrice alle porte delle prime 100, ma soprattutto quell’Alicya Parks che è n°72 del mondo e su campi indoor è osso duro per tutte con un gran servizio a sua disposizione. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA ...

Oggi, martedì 30 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...Non inizia nel migliore dei modi il WTA 500 di Linz per l'Italia, con le sconfitte di Martina Trevisan e Jasmine Paolini nel primo turno. Buone notizie invece dal tabellone qualificazione, con Sara Er ...debutterà invece contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni così come Elisabetta Cocciaretto. E dalle qualificazioni sono state promosse Lucrezia Stefanini e Sara Errani. - foto Ipa Agency ...