Cnn | «Decine di civili uccisi a Gaza in un nuovo attacco israeliano | almeno 25 morti»  Tregua | bozza di intesa con Egitto e Qatar

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le notizie di martedì 30 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Tre persone uccise dai soldati israeliani in un ospedale in Cisgiordania. Idf: «Neutralizzata una cellula terroristica»

Il Regno Unito e gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran e gli Stati Uniti risponderanno in modo consequenziale all'attacco in Giordania. «Ma non cerchiamo una guerra ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, martedì 30 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Sono ripresi intensissimi i bombardamenti sulla Striscia di Gaza c on decine di persone uccise o ferite, lo riporta la Cnn secondo quanto denuncia l'agenzia stampa palestinese Wafa. I raid avvenuti in ...