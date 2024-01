Clima arido e aumento dell’asma | il nuovo studio del Cnr e i consigli per respirare meglio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilsecco,, favorisce l’insorgenza e il peggioramento dell’asma, a partire dai bambini. Questa correlazione è diventata talmente evidente che sull’argomento sono stati effettuati numerosi studi. Proprio in questi giorni sono stati pubblicati i risultati di una ricerca innovativa delo nazionale delle ricerche (Cnr) svolta in collaborazione con sette università italiane. Il risultato è decisamente inquietante: c’è una netta sincronia tra il ritmo ciclico dell’aridità e il ritmo ciclico dell’dei casi di asma in Italia. Ecco che cosa dice lopubblicato sulla rivista Scientific Reports, e quali comportamenti possiamo adottare per proteggerela salute di tutti. ...