Clima | 398 disastri nel 2023 costati 380 miliardi di dollari

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le 398 catastrofi naturali a livello globale nelhanno causato perdite economiche per 380di(rispetto ai 355nel 2022), il 22% in più rispetto alla media del XXI secolo, mentre le perdite assicurative globali sono state del 31% superiori alla media del XXI secolo, superando i 100per il quarto anno consecutivo. Con le coperture per solo 118di(151nel 2022), il "gap di protezione" si è attestato al 69% (58% nel 2022), evidenziando l'urgenza di ampliare la capacità assicurativa. E' quanto emerge dal report annualete and Catastrophe Insight di Aon, consulente per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi, secondo cui Italia, Slovenia, Croazia, Grecia e ...

Le 398 catastrofi naturali a livello globale nel 2023 hanno causato perdite economiche per 380 miliardi di dollari (rispetto ai 355 miliardi nel 2022), il 22% in più rispetto alla media del XXI secolo ..."Per il momento la situazione rimarrà così per qualche tempo, fino a quando non si raggiungerà nuovamente l'equilibrio. Il clima che stiamo sperimentando, con temperature quasi primaverili e un gran ...Non può che essere così per la città che ha visto nascere l’ormai popolarissimo FantaSanremo, intuizione di un gruppo di giovani che ha conquistato milioni di persone. “Ci piace che tutta la ...