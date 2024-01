Clara in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Diamanti grezzi” | l’album e il tour

(Di martedì 30 gennaio 2024)è in74ªdeldicon”. Ildella Canzone Italiana inizia il 6 febbraio 2024 e termina il 10 febbraio 2024. Cinque serate in cui il presentatore e direttore artistico per la quinta volta consecutiva, Amadeus, promette sorprese e divertimento, infatti considera iluna festa. Partecipa per la prima volta, incon il suo “”. Mentre nella serata delle cover canterà “Il cerchio della vita” con Ivana Spagna e il Coro Voci Bianche del Teatro Regio di Torino. Inoltre, tante novità perchèé dal 16 febbraio sarà disponibile “Primo”, ovvero ...

Clara si presenta a Sanremo 2024 con "Diamanti grezzi", brano di A. La Cava, C. Soccini, F. Catitti, A. La Cava e C. Soccini. Chi sono i 3 figli: Debora giornalista tv, Ciro che soffrì di depressione ...La kermesse vede protagonisti anche artisti che hanno già partecipato in gara a edizioni precedenti del Festival: chi sono e quando saliranno sui palchi esterni ...Sinceramente di Annalisa testo. Settima partecipazione al Festival di Sanremo per Annalisa: testo e significato del brano.