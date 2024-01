Città e memoria A Bergamo un percorso urbano tra fascismo | antifascismo e deportazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nel tessutodella nostraè inscritto il suo passato. I monumenti e le pietre d’inciampo parlano della paura e del coraggio di chi è vissuto prima di noi, in uno dei momenti più bui della storia. Per conoscere cosa è accaduto nelle strade che percorriamo ogni giorno e dentro i palazzi che oltrepassiamo abitualmente, in occasione del Giorno della2024, la Biblioteca “Di Vittorio” della CGIL die l’Isrec propongono “. Untra, anti”. L’iniziativa è in programma per domenica 4 febbraio, con una prima visita dalle ore 10 alle 12 e, date le molte adesioni già raccolte, con un secondo turno previsto dalle 14 alle 16. La ...