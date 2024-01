Cisgiordania | il video del blitz delle forze israeliane nell’ospedale di Jenin | i militari travestiti da medici e pazienti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le telecamere di sicurezza dell’ospedale Ibn Sina di, in, hanno ripreso alcune fasi delspeciali, che all’alba di oggi, 30 gennaio, hanno fatto irruzione nella struttura uccidendo tre palestinesi. I, come si vede dalle immagini, sono entratida, inservienti e, con tanto di finta sedia a rotelle e camice bianco. In una dichiarazione congiunta, l’esercito, la sicurezza interna e la polizia israeliana hanno affermato di aver “neutralizzato” durante un’operazione congiunta un “terrorista di Hamas” che “si nascondeva” in questo ospedale e “altri due terroristi“. Dall’altra parte Hamas ha fatto sapere che “i crimini dell’esercito israeliano ...

