Cisgiordania | blitz israeliano in ospedale | si travestono da medici e donne per uccidere tre terroristi VIDEO

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Tre persone sono state uccise dalle forze israeliane in un. Lo ha reso noto l’Autorità nazionale palestinese. E’ successo all’interno dell’Avicenna di Jenin, nel nord della. “Tre martiri (sono stati) uccisi dalle forze di occupazione all’interno dell’di Avicenna”, ha scritto il ministero. In una dichiarazione congiunta, l’esercito, la sicurezza interna e la polizia israeliana hanno affermato che nell’operazione a Jenin “Sono stati uccisi 3” che si nascondevano nell’locale, indicando che il primo era “Mohammed Jalamneh, un terrorista di Hamas” che “progettava un attacco ispirato al 7 ottobre”. Gli altri due sono – secondo la stessa fonte – Mohammed Ghazawi “un operativo dei ...

