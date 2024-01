Cinecittà | Sangiuliano | “Stiamo attuando progetto Pnrr e siamo addirittura in anticipo” – Foto

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il Ministro della Cultura, Gennaro, ha trascorso buona parte della mattinata negli studi cinematografici di, a Roma, accompagnato dall'Amministratore delegato diSpa, Nicola Maccanico, dal presidente Chiara Sbarigia, dai componenti del Cda, Federico Bagnoli Rossi, Isabella Ciolfi, Giuseppe De Mita, e dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni (). "è un'assoluta eccellenza nel panorama europeo e globale. I numeri generali della struttura parlano di un successo che continua a crescere nel tempo, sia come occupazione di tutti i teatri di posa, +75% negli ultimi 2 anni, sia nelle richieste e nelle prenotazioni da parte di produzioni straniere, sia nel bilancio, dal 2022 tornato in attivo – ha dichiarato il ministro a margine della visita – Cinquanta grandi produzioni nazionali e internazionali dal settembre 2021 sono atterrate negli studi di via Tuscolana grazie all'affidabilità, alle alte professionalità, a una location invidiabile, e a un aggiornamento tecnologico promosso con il nuovo Piano industriale. Insieme atutta l'industria cinematografica italiana sta tornando da protagonista in un momento di forte crescita del comparto dell'audiovisivo. Sono venuto a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalinsulla tabella di marcia. Il Ministero continuerà a stare accanto ae non farà mancare le risorse in questo momento importante per tutto il mondo del cinema italiano". Anche nelsono previsti dei fondi speciali per lo sviluppo degli Studi che porteranno nel 2026 ad avere a25 teatri attivi e un aumento di oltre il 60% della capacità produttiva. Sono state rispettate le procedure e le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi eperfettamente in linea con il cronoprogramma previsto dagli investimenti del, entro giugno 2023 sono stati firmati tutti i contratti con le società assegnatarie, nei tempi previsti. In particolare, il piano porterà alla costruzione di 5 nuovi teatri di posa, alla ristrutturazione di 4 teatri esistenti, alla razionalizzazione del backlot (l'area destinata ai grandi set esterni degli Studi). Sono previsti, inoltre, la ristrutturazione e l'efficientamento di tutti i teatri, il potenziamento digitale degli interi stabilimenti, l'ampliamento dei servizi a supporto delle produzioni e un programma di sostenibilità ambientale dal nome 'REgeneration', che ha l'obiettivo di ridurre progressivamente l'impatto ambientale e raggiungere le zero emissioni nette.