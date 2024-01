Cina | sondaggio | oltre 80% aziende estere soddisfatto di ambiente imprenditoriale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pechino, 30 gen – (Xinhua) –l’80% dellefinanziate dall’estero ine’dell’del Paese, secondo unpubblicato oggi. Il, condotto nel quarto trimestre del 2023 tra circa 600, ha rivelato cheil 90% degli intervistati ritiene il mercato cinese molto attraente e quasi il 70% ha espresso ottimismo sulle prospettive del mercato nei prossimi cinque anni, secondo Yang Fan, portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale. “I fondamentali dell’economia cinese rimarranno stabili e solidi nel lungo periodo e ‘l’attrazione magnetica’ del mercato cinese per gli investimenti esteri si ...

(ANSA) - PECHINO, 30 GEN - La Cina ha messo in guardia e ha chiesto la "fine della spirale della rappresaglia" in Medio Oriente dopo l'attacco con droni alle truppe Usa in Giordania che ha provocato l ...La Cina è il problema dei mercati, con una svendita azionaria oggi che dimostra quanto il dragone sia in crisi su diversi fronti. Cosa succede nelle Borse in Asia e perché Pechino preoccupa3 previsioni Piazza Affari questa mattina di un lunedì che vede in Cina chiudersi un capitolo ...Le previsioni del prezzo su azioni Tim stimano un prezzo obiettivo a €0,321. Il sondaggio ...