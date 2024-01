Cina | Hainan mira ad accogliere 110 mln turisti entro 2026

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Haikou, 30 gen – (Xinhua) – La provincia meridionale cinese diha ufficialmente inaugurato un piano d’azione triennale per promuovere uno sviluppo di alta qualita’ dell’industriaca, con l’obiettivo di ospitare 110 milioni diil, hanno annunciato oggi le autorita’ locali in una conferenza stampa. Secondo il piano d’azione, che copre un periodo dal 2024 al, i, tra cui 1,25 milioni di visitatori in entrata, dovrebbero generare un redditoco totale di 245 miliardi di yuan (circa 34,5 miliardi di dollari), con un valore aggiunto dell’industriaca destinato a superare il 12% del PIL della provincia. La provincia insulare aspira a elevarsi a destinazione ...