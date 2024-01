Cina | aziende commercio estero mirano a sfruttare mercato internazionale

Pechino, 09 gen – (Xinhua) – L’impegno della Cina per l’apertura ha dato impulso allo sviluppo a lungo termine delle aziende estere in Cina , hanno ... (romadailynews)

E tra i repubblicani al Congresso c’è chi chiede di essere più duri con la Cina per via del ruolo che svolgono le sue aziende nel commercio di fentanyl. “Non sono sicuro si possa dire che abbiamo ...Il rallentamento nella crescita del mercato di auto elettriche in Cina ha fatto scendere il prezzo del minerale a 13.200 dollari per tonnellata ...Rispondendo alla domanda di un analista, scopriamo che Elon Musk crede fortemente nelle auto cinesi e nei loro costruttori.