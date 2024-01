Cimo | ' sempre meno spesa per personale e boom di cooperative'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Lasanitaria aumenta ma si continua a risparmiare sul. A confermarlo è il 'Conto economico' relativo al 2021 pubblicato nei giorni scorsi dal ministero della Salute: a fronte di un finanziamento del Ssn aumentato, tra il 2010 ed il 2021, del 19,9%, il costo delè cresciuto solo del 2,77%. Da una elaborazione dei dati condotta dalla Federazione-Fesmed, emerge come il rapporto tra il costo dele lasanitaria complessiva sia in costante decrescita, passando dal 32% al 28%. "Ma c'è un altro dato che, sebbene in modo indiretto, è legato all'evidente intenzione di disinvestire sulsanitario: la formazione continua, la cuinel 2021 è diminuita del 7,72% rispetto ...

