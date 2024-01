Ciclismo | cancellata la prima tappa dell’Etoile de Besseges | cos’è successo in Francia e quando si parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) La stagione del grandesta per entrare nel vivo. La settimana appena incominciata sarà caratterizzata dalla Volta Valenciana in Spagna e dall’AlUla Tour in Arabia Saudita, ma in Europa andrà in scena anche l’Etoile de Bessèges. La kermesse in, però, scatterà con un giorno di ritardo rispetto al previsto. La, originariamente in programma per mercoledì 31 gennaio, non si disputerà. La frazione connza e arrivo a Bellegarde è stata. Gli organizzatori hanno seguito l’indicazione della Prefettura del Gard: le proteste degli agricoltori, che stanno prendendo piede un po’ in tutto il Vecchio Continente, sono molto intense in quella zona e il traffico è spesso bloccato con i trattori. L’auspicio è che l’Etoile depossa ...