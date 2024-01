Ciclismo | a Siena anche la Gran Fondo Strade Bianche Enel Green Power

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 - La Città del Palio e soprattutto ledella provincia e quelle sterrate, non ospiteranno ai primi di marzo solo le due gare in linea (professionisti e donne). Domenica 3 marzo infatti è in programma su di un percorso che ricalca nerella sua altimetria quello delle donne, mosso e ondulato è in programma la. Previsti circa 42 km disterrate con 9 settori (alcuni “inediti”) conbattuto, e con scarso brecciolino sulla superficie. L'unico tratto non in comune con le corse del giorno prima è il 5°, lungo 9.3 km fino a Monteroni d’Arbia.per l'edizione 2024 dellaBiCrédit Agricole, RCS Sport e Sei Toscana ...