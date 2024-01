Ci si può ammalare di ansia? Un terzo dei ragazzi ne soffre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Molto più di un film di animazione ‘Inside Out 2’ che si annuncia una delle pellicole più attese del 2024, in uscita il prossimo 14 giugno negli Usa e quasi in contemporanea nel resto del mondo. Più che giocato sul filo dei sentimenti il cartoon ha per protagonisti i sentimenti, trasformati in veri e proprio personaggi dagli animatori della Pixar-Disney che nel 2015 conquistarono l’Oscar per il miglior film di animazione. Anche nel sequel, diretto da Kelsey Mann che ha preso il posto di Pete Docter, Gioia, Paura, Rabbia. Tristezza e Disgusto accompagneranno le giornate della giovane Riley, nel frattempo è cresciuta e sta affrontando l’adolescenza, alle prese con le prime prove della vita e un nuovo sentimento: l’. Un’emozione che, oggi più che mai, ha bisogno di essere conosciuta, riconosciuta e gestita. Sul fronte, i numeri parlano chiaro ...