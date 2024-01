Chiesa recuperato prima di Inter-Juventus Nuova assenza per Allegri – Sky

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arrivano importanti novità dall’allenamento mattutino dellacon il recupero di Federico, tutto secondo i piani di Massimiliano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, resta fuori un altro giocatore. DALL’ALLENAMENTO – Federicoquesta mattina è tornato ad allenarsi regolarmente alla Continassa dopo la scelta di Massimilianodi preservarlo contro l’Empoli. Con lui anche Weston McKennie che ha smaltito la botta alla caviglia subita sabato. Resta fuori ancora Adrien Rabiot che, secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, rientrerà giovedì con la squadra. C’è però da segnalare unasenza per lae riguarda Timothy Weah. L’esterno non si è allenato oggi perché influenzato.-News - Ultime ...

13:14 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro l'Inter e in gruppo erano presenti Chiesa e McKennie. Mentre era assente Weah ...Martirizzata nella persecuzione di Alessandro Severo, se ne perse memoria finché la memoria del suo sacrificio fu recuperata e rilanciata da papa Urbano VIII che ne introdusse il culto istituendo il g ...Federico Chiesa dovrebbe recuperare per la sfida di domenica sera contro l'Inter. Il numero sette bianconero, però, non dovrebbe giocare dall'inizio. Per lui, infatti ci sarebbe ...