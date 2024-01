Chiesa o Yildiz per Inter-Juventus? Il pensiero di Allegri sulla scelta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Anche la, così come l’, per domenica sembra avere già una formazione quasi fatta. Con il dubbio frache può essere l’unico: Sky Sport dà l’indicazione di. LA PREFERENZA – Federicoè tornato in gruppo, nel primo allenamento delladi preparazione alla partita contro l’. Tuttavia, stando a Paolo Aghemo di Sky Sport, è più facile vedere Kenanaccanto a Dusan Vlahovic domenica. Questo intanto perchénon è al 100% dopo l’infortunio, poi perchédà imprevedibilità e ha un modo di giocare che sta aiutando Vlahovic a rendere al meglio a livello realizzativo. Ci sono ancora cinque giorni al derby d’Italia, ma la prima indicazione va ...

Non c'è Adrien Rabiot , non c'è Federico Chiesa . Ma a parte questo “la Juve sta bene”, parola di Max Allegri .... (calciomercato)

Torino, 29 gennaio 2024 - Quello che sembrava un turno favorevole si è invece trasformato in un boomerang. La Juve ha mancato una occasione in ... (sport.quotidiano)

La Juventus è tornata in campo questa mattina per preparare il big match in programma domenica sera contro l'Inter. Questa mattina alla Continassa Chiesa e McKennie hanno lavorato regolarmente col ...L’attacco di Massimiliano Allegri, complice la partenza di Moise Kean, è composto solamente da quattro unità: Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Kenan Yildiz e Arkadiusz Milik. Il polacco non ci sarà ...La Juventus si prepara per la partita più importante del campionato, quella contro l'Inter, con un clima di ottimismo. I giocatori Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Weston McKennie, infatti, sembrano e ...