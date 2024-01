Chiari | investito dal treno in stazione | muore operaio di 51 anni

(Di martedì 30 gennaio 2024) Undi 51è morto poco dopo la mezzanotte travolto da unalladi, nel Bresciano. L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere inper un’azienda esterna ed è statoda unche probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta. Un anno fa (22 gennaio 2023) si era verificato un altro incidente ferroviario nelladi: la vittima un ragazzo di origini albanesi, Elion Shala, 15, mortoda un Eurocity mentre attraversava i binari in compagnia di amici. L’incidente di questa notte purtroppo richiama alla memoria anche un’altra tragedia, quella di Livraga nel Lodigiano, dove il ...

Un operaio di 51 anni è morto poco dopo la mezzanotte travolto da un treno alla stazione di Chiari, nel Bresciano. L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere in stazione per un’azienda esterna ...L'uomo, 51 anni, lavorava in uno dei cantieri aperti nella stazione per conto di una ditta esterna. Secondo la prima ricostruzione avrebbe attraversato i binari ...Attraversa i binari mentre sta per arrivare un treno: un operaio di 51 anni è morto investito nella stazione di Chiari, in provincia di Brescia ...