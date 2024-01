Chiaravalle | ' Ciao amore ciao' in scena venerdì al teatro Valle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024)(Ancona), 30 gennaio 2024 – “. Un’inchiesta su Luigi Tenco” di Filippo Paolasini e Asini Bardasci andrà in(ore 21) alcomunale di. Scritto e interpretato da Filippo Paolasini, incon Lucia Bianchi, con i musicisti Alessandro Centolanza, Andrea Jimmy Catagnoli e Gianluca Padalino e le luci di Omar Sala, lo spettacolo, è un viaggio attorno a Tenco, all’enigma della sua morte, ma anche alla sua arte e alla sua personalissima rivoluzione. «Per chi, come me, ha una grande passione per la musica italiana – scrive Filippo Paolasini nella presentazione – Luigi Tenco non può che essere uno dei cantanti ...